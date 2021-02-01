Более 400 волонтеров наберут в Алтайском крае для проведения этапа Кубка мира по гребле

БАРНАУЛ, 1 февраля. /ТАСС./ Волонтерский штаб этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ открылся в Алтайском крае. Более 400 волонтеров необходимо набрать в Барнауле для подготовки к масштабному спортивному событию, в котором примут участие около 20 тыс. гостей, сообщили ТАСС в пресс-центре регионального управления молодежной политики и реализации программ общественного развития.

"С 20 по 23 мая 2021 года в Барнауле пройдет второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который посетят около 20 тыс. гостей - участники и зрители из 50 стран мира. Размер волонтерского корпуса превысит 400 человек. В коворкинг-центре краевого дворца молодежи уже открылся волонтерский штаб мероприятия. Организация волонтерского сопровождения предстоящих соревнований предполагает отбор и обучение волонтеров", - сказали в пресс-центре.

Там отметили, что основными критериями для отбора претендентов станут знание иностранного языка и опыт сопровождения крупных мероприятий. Собеседования с кандидатами будут проходить в онлайн-режиме с 1 февраля до 25 апреля. Затем их начнут обучать и к 15 мая будут сформированы группы добровольцев. Предполагается, что волонтеры будут помогать встречать и провожать делегации, размещать спортсменов, распределять зрительские потоки.

В марте 2019 года Международная федерация каноэ (ICF) доверила Алтайскому краю право провести этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Решение было принято после положительного опыта проведения представительного турнира "Кубок чемпионов" осенью 2018 года. После проведения этапа Кубка мира в 2021 году в Барнауле планируется провести чемпионат Европы 2023 года и чемпионат мира 2024 года. В этапе Кубка мира, как ожидается, примут участие около 500 спортсменов из 50 стран.

В Барнауле для подготовки к этапу Кубка мира начали строительство обводного канала. Глубина канала составляет 14 метров. 29 января подготовку к мероприятию оценил министр спорта РФ Олег Матыцин в рамках своего рабочего визита в Алтайский край.