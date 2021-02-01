Бывший футболист "Спартака" и "Краснодара" Юра Мовсисян завершил карьеру

ТАСС, 1 февраля. Бывший нападающий московского "Спартака", "Краснодара" и сборной Армении Юра Мовсисян принял решение завершить футбольную карьеру. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Армении.

"На протяжении всей моей карьеры я знал, что этот день настанет и для меня. Думал, что он будет легче, чем то, как мне это описывали мои товарищи, кто уже завершил карьеру, но они не шутили. В прошлом году, учитывая все мои травмы и уход из "Реал Солт-Лейк", я решил, что лучше завершить карьеру сейчас с несколькими хорошими предложениями на столе, чем пытаться играть еще пару лет", - говорится в заявлении игрока.

По завершении карьеры 33-летний Мовсисян назначен на пост посла Федерации футбола Армении в Северной Америке.

Мовсисян представлял американские "Канзас", "Реал Солт-Лейк", "Чикаго Файр", датский "Раннерс", шведский "Юргорден", а также российские "Краснодар" и "Спартак". В сезоне-2012/13 он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 13 мячей. За "Краснодар" он сыграл 51 матч, забил 23 гола и отдал 10 результативных передач, за красно-белых - 66 матчей, в которых записал на свой счет 27 голов и восемь передач.