Семь игроков из КХЛ вошли в состав сборной Финляндии на шведский этап Евротура

ТАСС, 1 февраля. Тренерский штаб сборной Финляндии под руководством Юкки Ялонена определил состав на третий этап Еврохоккейтура, который пройдет в Швеции. Об этом сообщает пресс-служба Финского хоккейного союза.

В состав сборной Финляндии на Шведские игры вошли семь игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Полностью состав финской команды выглядит следующим образом:

голкиперы - Харри Сятери ("Сибирь", КХЛ), Янне Ювонен ("Лександ", Швеция);

защитники - Аксель Ринделл ("Юкурит"), Вили Саариярви ("Лукко"), Тони Сунд ("Динамо", Рига, КХЛ), Валттери Кемиляйнен ("Таппара"), Отсо Рантакари ("Нефтехимик", КХЛ), Петтери Никкиля ("Линчёпинг", Швеция), Робин Сало ("Эребру", Швеция), Миика Койвисто, Юусо Ваинио (оба - "Векшё Лейкерс", Швеция), Яркко Парикка ("Ильвес");

нападающие - Антон Лунделл (ХИФК), Микаэль Руохомаа, Юусо Пуустинен (оба - "Сибирь"), Миро Аалтонен (СКА, КХЛ), Ере Карьялайнен ("Сочи", КХЛ), Нико Ойямяки ("Линчёпинг"), Роберт Лейно ("Эребру"), Тему Турунен ("Давос", Швейцария), Маркус Нурми (ТПС), Сантери Виртанен ("СайПа"), Алекси Клементи ("КалПа"), Ханнес Бьорнинен ("Пеликанс"), Йере Иннала (ХПК), Каспер Бьорквист ("КооКоо"), Петер Тиивола ("Эссят").

Этап Евротура в Швеции пройдет с 11 по 14 февраля. Сборная Финляндии занимает третье место в турнирной таблице Евротура, набрав шесть очков, первыми идут россияне (16), вторыми - чехи (9), четвертыми - шведы (5).