Щекутьев: центры прогресса бокса в Самарской области важны для воспитания молодежи

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Строительство многофункциональных центров прогресса бокса в Самарской области важно для патриотического воспитания молодежи и прививания ей любви к Родине. Такое мнение высказал генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев, слова которого ТАСС предоставили в федерации.

По словам Щекутьева, создание центров важно для занятий боксом. "Мы должны привить нашей молодежи любовь к Родине, воспитать разумных граждан, которые понимают, что основа любого правового государства - это закон. Это очень важно в современной реальности, особенно сейчас, когда провокаторы склоняют молодежь к нарушениям, побуждая выходить на незаконные митинги", - сказал Щекутьев.

"Боксерская общественность готова объяснить провокаторам, что так вести себя не следует. Если у вас есть негативная энергия, которую нужно выплеснуть - приходите в секции бокса и избавляйтесь от нее в ринге, а не на улицах, нарушая наш конституционный строй и порядок. Мы готовы объяснить это с точки зрения людей, которые знают, что такое сила, и что применяться она должна только в спорте, а не на улицах. Мы учим этому своих ребят и готовы масштабировать эту практику в дальнейшем", - добавил он.

С ним согласился и руководитель региона. "Хочу отметить, что мы близки с вами во взглядах и важности в понимании этой воспитательной части. Да, не каждый мальчишка или девочка станет чемпионом, хоть и будет к этому стремиться, но стать достойными людьми и гражданами своей страны они обязаны", - отметил Азаров.

Многофункциональный Центр прогресса бокса имени Василия Шишова будет построен в Самаре, а строительство Центра прогресса бокса имени Олега Саитова предполагается в городском округе Жигулевске. Спортивные центры предполагают организацию нескольких тренировочных залов, специализированных медцентров, залов для проведения соревнований с трибунами, конференц-залов и административных помещений. Занятия для детей до 18 лет будут бесплатными. В Центрах прогресса будет работать секции не только бокса, но и тхэквондо, греко-римской борьбы, художественной гимнастики и других видов.