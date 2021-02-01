El Mundo: Месси трижды нарушил условия контракта с "Барселоной"

В воскресенье издание опубликовало детали контракта 33-летнего аргентинца, который завершается в июле. Отмечалось, что за четыре года по данному соглашению Месси заработает €555 млн. Позднее "Барселона" сообщила о подаче судебного иска на El Mundo, а адвокаты футболиста, в свою очередь, готовят иск на некоторых членов руководства клуба.

Согласно новой информации издания, Месси трижды нарушил седьмой пункт трудового договора, по которому он не может публично критиковать руководство клуба. Так, аргентинец раскритиковал бывшего спортивного директора каталонцев Эрика Абидаля, высказывал недовольство переговорами руководства о снижении зарплаты сотрудникам клуба и уходом нападающего Луиса Суареса.

Месси 33 года, он является воспитанником "Барселоны". Аргентинец рекордные шесть раз становился обладателем "Золотого мяча". Он является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, десятикратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем кубка и восьмикратным - суперкубка страны, По три раза он выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

На данный момент на его счету за каталонский клуб 755 матчей, 650 мячей и 284 голевые передачи. Он занимает второе место по количеству матчей в составе клуба, а также является лучшим бомбардиром и ассистентом команды в истории. В составе сборной Месси становился олимпийским чемпионом (2008) и серебряным призером чемпионата мира (2014). За национальную команду он провел 142 матча, в которых забил 71 гол и 51 раз ассистировал партнерам.