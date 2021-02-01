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Автогонки

Участник аварии, в которой погиб пилот "Формулы-2", вернулся в автоспорт

В августе 2019 года в гонке американец Корреа врезался в болид француза Юбера. От полученных травм француз скончался, Корреа был госпитализирован с множественными переломами

ТАСС, 1 февраля. Американский пилот эквадорского происхождения Хуан Мануэль Корреа продолжит карьеру в "Формуле-3", восстановившись от полученных полтора года назад травм. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

В августе 2019 года Корреа в ходе Гран-при Бельгии "Формулы-2" влетел на высокой скорости в болид француза Антуана Юбера. Юбер, объезжавший не справившегося с управлением Джулиано Алези, влетел в отбойник, вследствие чего его болид развернуло поперек трассы. Следовавший за ним Корреа не успел среагировать и на полной скорости въехал в Юбера. 22-летний французский пилот скончался в больнице от полученных травм, Корреа получил многочисленные переломы обеих ног и травму позвоночника.

В следующем сезоне 21-летний американец будет представлять команду ART.

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