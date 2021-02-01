Объединенный мир борьбы утвердил проведение юниорского чемпионата мира в Уфе

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Исполком Объединенного мира борьбы (UWW) окончательно закрепил право проведения юниорского чемпионата мира за Уфой. Об этом ТАСС сообщил вице-президент UWW, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Заседание исполкома состоялось в понедельник.

"Сегодня бюро UWW окончательно утвердило проведение юниорского чемпионата мира 2021 года в Уфе, соревнования пройдут без всяких ограничений, связанных с санкциями в отношении российского спорта. Было сделано очень много с точки зрения взаимодействия всех причастных лиц, с пониманием со стороны Всемирного антидопингового агентства и Международного олимпийского комитета", - рассказал Мамиашвили.

Проведение турнира запланировано с 16 по 22 августа. Ранее заявка чемпионата мира в Уфе была поддержана членами UWW на заседании бюро организации во время чемпионата мира по борьбе в Нур-Султане 2019 года. Также на турнир претендовали София и Белград. Россия впервые примет чемпионат мира по борьбе среди юниоров.