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Летние олимпийские виды спорта

Умер испанский легкоатлет Алехандро Гомес

Ему было 53 года, ранее у него была диагностирована опухоль головного мозга

ТАСС, 1 февраля. Участник трех Олимпийских игр в беге на длинные дистанции испанец Алехандро Гомес умер на 54-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Испанской королевской федерации легкой атлетики.

Причиной смерти стала опухоль головного мозга, обнаруженная у Гомеса в июне 2020 года.

"Ваше спортивное наследие навсегда останется в истории. Ваше личное наследие стало уроком и вдохновением. Приносим искренние соболезнования семье и друзьям", - говорится в сообщении пресс-службы.

Гомес на Олимпиаде 1988 года соревновался на дистанции 5 000 м, на Играх 1992 и 1996 годов - 10 000 м. Становился пятикратным чемпионом Испании на дистанции 10 000 м (1989, 1991, 1993, 1995, 1996) и двукратным чемпионом Испании в полумарафоне (1992, 2003). В 1997 году на Роттердамском марафоне установил рекорд Испании (2:07.54).

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Летние олимпийские виды спорта
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