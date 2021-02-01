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Баскетбольные еврокубки

Матч Евролиги "Маккаби" - "Химки" отложен из-за ограничений в Израиле

Встреча была запланирована на 4 февраля

ТАСС, 1 февраля. Встреча 24-го тура баскетбольной Евролиги между "Маккаби" и российскими "Химками" отложена из-за действия ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса на территории Израиля. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Встреча была запланирована в Тель-Авиве на 4 февраля.

Сообщается, что такое решение было принято на фоне ограничений, из-за которых российский клуб не смог бы добраться до Тель-Авива.

Евролига согласует с командами наилучшие варианты новой даты проведения матча, она станет известна позднее.

"Химки" занимают последнее место в турнирной таблице Евролиги, одержав две победы в 23 матчах, "Маккаби" идет на 12-й строчке, имея в активе десять побед в 22 матчах.

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