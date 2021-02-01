{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Умер трехкратный чемпион мира по шоссейным велогонкам Рышард Шурковский

Призер Олимпиады ранее возглавлял польскую федерацию велоспорта

ТАСС, 1 февраля. Трехкратный чемпион мира по шоссейным велогонкам поляк Рышард Шурковский умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает пресс-служба Польской федерации велосипедного спорта.

Помимо трех золотых медалей чемпионатов мира, в активе Шурковского две серебряные награды Олимпийских игр, а также три победы на международной многодневной гонке "Велогонка мира". Спортивную карьеру завершил в 1980 году, после чего занимался тренерской деятельностью. Под его руководством сборная Польши заняла второе место в командной гонке на 100 км на Олимпийских играх 1988 года. В 2010-2011 гг. занимал должность президента Польской федерации велосипедного спорта.

Теги
ПольшаЛетние олимпийские виды спорта
Футбол в России
Два бывших футболиста "Тамбова" стали игроками "Рубина"
Алексей Грицаенко и Михаил Костюков перешли в казанский клуб в качестве свободных агентов
Читать полностью