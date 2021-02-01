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Футбол в Англии

СМИ: владелец "Челси" Абрамович поддержал игрока клуба, столкнувшегося с дискриминацией

Недавно защитник команды Рис Джеймс подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях

ТАСС, 1 февраля. Владелец английского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович написал игрокам письмо, в котором выразил поддержку темнокожему защитнику Рису Джеймсу, столкнувшемуся с расовой дискриминацией. Об этом сообщается на сайте британской телерадиовещательной компании Би-би-си.

Недавно Джеймс подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях. "Я потрясен расистскими оскорблениями, направленными в сторону Риса в социальных сетях. Мы не можем оставить эту ситуацию без внимания", - написал Абрамович.

"Меня удивляет то, что всего через несколько дней после празднования Дня памяти жертв Холокоста мы как общество, похоже, не усвоили уроки нашего общего прошлого и последствия, которые могут принести ненависть и дискриминация. Я дал указание правлению активизировать усилия в этой области, и я лично направлю больше средств на работу. В ближайшие дни мы изложим дальнейшие действия клуба", - добавил он.

Также об оскорблениях на расовой почве сообщали полузащитник "Вест Бромвича" Ромейн Сойерс, игроки "Манчестер Юнайтед" Аксель Туанзебе, Антони Марсьяль и Маркус Рэшфорд.

Джеймсу 21 год, он является воспитанником "Челси". За основную команду выступает с 2019 года. В нынешнем сезоне провел 19 матчей, в которых забил один мяч и сделал четыре голевые передачи.

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