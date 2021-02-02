Счетная палата: Минспорт не обеспечил доступность массового спорта всем группам населения

"Реализация Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2020 года не достигла одной из поставленных целей - обеспечить доступность массового спорта для всех групп населения, - говорится в заявлении пресс-службы палаты, которое было предоставлено ТАСС. - Как показал анализ Счетной палаты, основные барьеры на пути регулярных спортивных занятий граждан - это высокая стоимость спортивно-оздоровительных услуг, недостаточно развитая сеть физкультурно-спортивных организаций и их удаленность от мест проживания".

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Реализация Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2020 года не достигла одной из поставленных целей - обеспечить доступность массового спорта для всех групп населения. Такие выводы сделала Счетная палата РФ после проведенного исследования доступности россиянам физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг в период с 2018 по 2020 годы.

На начало 2020 года фактический уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями в целом по России составил 55,7%. Как заявила на заседании коллегии заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова, в регионах наблюдается существенная дифференциация этого показателя. Так, минимальный уровень зафиксирован в республиках Ингушетия (16,6%), Дагестан (28,5%), Крым (32,5%) и Московской области (30,4%). Изотова считает, что рост числа спортивных сооружений в целом по России не решает проблему физической доступности спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом в ряде регионов.

Согласно последнему отчету Счетной палаты, продолжает оставаться острой проблема доступности спортивных занятий для лиц с ограниченными возможностями, и на данный момент под их потребности адаптировано только 27,5% существующих спортивных объектов. Замглавы палаты напомнила, что к 2030 году Министерство спорта РФ планирует увеличить количество таких объектов до 38%. При этом в соответствии с Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" должен быть обеспечен беспрепятственный доступ для инвалидов ко всем физкультурно-спортивным объектам и к предоставляемым в них услугам. Изотова считает, что уже сейчас есть риск неисполнения указанных требований к 2030 году.

Счетная палата после проведенного исследования пришла к выводу, что во многом недостижение целей Стратегии обусловлено недостатками нормативно-правового регулирования. Так, в действующем законодательстве не установлены принципы предоставления физкультурно-оздоровительных услуг и повышения их доступности для граждан, в том числе для социально незащищенных групп населения. Также не определены единые механизмы взаимодействия государства с организациями, оказывающими физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги. Отсутствует единый перечень льготных услуг для социально незащищенных групп населения, а также порядок финансового обеспечения таких мероприятий за счет бюджетных средств.

С января 2018-го по октябрь 2020 года на развитие массового спорта было выделено 249,9 млрд рублей, которые в основном шли на создание спортивной инфраструктуры. Однако, как заметили в Счетной палате, мероприятия по повышению финансовой доступности спортивных занятий за счет предоставления льгот малообеспеченным гражданам или возмещения недополученных доходов организациям, оказывающим физкультурно-оздоровительные услуги, проводились только в двух российских регионах (г. Москва и Приморский край). Власти этих субъектов Российской Федерации изыскали возможность компенсировать недополученные доходы коммерческим организациям, оказывающим услуги на бесплатных или льготных условиях.

Расхождения в цифрах

Счетной палатой также были выявлены существенные расхождения данных статистической отчетности Минспорта, характеризующих достижение ключевых целевых показателей в сфере физкультуры и спорта. Так, базовые значения целевых показателей за 2018 год Федеральной программы "Спорт - норма жизни" расходятся с оценкой Счетной палаты, полученной на основании данных Росстата, в 2 - 2,5 раза. Кроме того, по данным Минспорта, число занимавшихся физкультурой и спортом в 2018 году в возрасте 15-18 лет на 194 тыс. человек превысило фактическую численность граждан России этого возраста согласно сведениям Росстата.

Отмечается, что не были согласованы между собой и данные Минспорта о суммарной загруженности спортивных сооружений и численности граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом в России за 2019 год. Замглавы Счетной палаты заметила, что суммарная загруженность всех спортивных сооружений составила в 2019 году 10,9 млрд человеко-часов. По ее мнению, такую загруженность могли бы обеспечить 100,3 млн человек, систематически занимающиеся физкультурой и спортом в этих спортсооружениях. Однако, по данным Минспорта, численность занимающихся составила в 2019 году всего 58,6 млн человек, поэтому Изотова делает вывод о том, что средний уровень загрузки объектов спорта в целом по России, составляющий 72%, представляется завышенным.

Минспорт согласен с выводами

Как сообщает пресс-служба Счетной палаты, Министерство спорта в целом согласно с выводами этой контролирующей организации и намерено учесть рекомендации ведомства в дальнейшей работе.

Первый заместитель министра спорта Азат Кадыров заявил на том же заседании коллегии, что многое уже заложено в Стратегии развития физкультуры и спорта до 2030 года, которая в ноябре утверждена правительством РФ. Также Министерство спорта намерено разобраться в расхождениях данных статистики. Кадыров заметил, что его ведомство находится на этапе разработки большой ведомственной программы цифровой трансформации, которая начнет частично внедряться уже с этого года. Он надеется, что это позволит Минспорту иметь корректные цифры, которые будут сходиться с данными регионов и Росстата.

Счетная палата сообщила, что отчет о результатах и информация об итогах анализа будет направлен в обе палаты Федерального Собрания. Также палата направит письмо в правительство с предложением поручить Минспорту рассмотреть ряд вопросов, включая вопрос закрепления механизмов взаимодействия государства с физкультурно-спортивными организациями и о перераспределении бюджетных средств по направлению "массовый спорт" с мероприятий на крупных спорткомплексах на физкультурные мероприятия для социально незащищенных и малообеспеченных групп населения.