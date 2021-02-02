Подравшийся с Георгиевым хоккеист "Рейнджерс" Деанджело больше не сыграет за клуб

ТАСС, 2 февраля. Американский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Тони Деанджело больше не сыграет за команду. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Джефф Гортон, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

По информации The Athletic, российский голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев подрался с одноклубником Деанджело в подтрибунном помещении после овертайма матча регулярного чемпионата с "Питтсбургом" (4:5), который прошел в воскресенье. Конфликт был быстро погашен, Георгиев пропустил в воскресенье тренировку команды. Деанджело вследствие инцидента был выставлен на драфт отказов. Перешедший в 2017 году в "Рейнджерс" игрок провел за команду в текущем сезоне шесть матчей, отдал одну голевую передачу, его рейтинг полезности составляет "-6".

"Здесь речь идет о команде, мы строим команду, пытаемся стать ей как можно быстрее, - сказал Гортон. - Мы сказали игроку, что достаточно, пора двигаться дальше, я чувствую, что это был необходимый ход, который мы должны были сделать. Очевидно, у него был отличный год [в прошлом сезоне]. Сейчас он не единственный парень в команде, который плохо начал сезон. Я удивлен, что до этого дошло, но это решение, которое мы принимаем".

"Рейнджерс" идут на последнем, восьмом месте таблицы Восточного дивизиона с шестью очками в восьми играх. На данный момент команда проводит домашний матч против "Питтсбурга".