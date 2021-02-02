WADA заявило, что отследит исполнение решения CAS подписантами антидопингового кодекса

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) будет следить за исполнением декабрьского решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску WADA к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) всеми спортивными федерациями и организациями, подписавшими Всемирный антидопинговый кодекс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

CAS 17 декабря 2020 года частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства к Российскому антидопинговому агентству. Спортивный арбитражный суд также постановил, что высокопоставленные государственные служащие России до 16 декабря 2022 года лишаются права входить в руководство как международных спортивных объединений и федераций, являющихся подписантами кодекса WADA, так и национальных и континентальных организаций, имеющих членство в вышеуказанных международных объединениях и федерациях. Под санкции, утвержденные CAS, подпадают президент, премьер-министр, вице-премьеры России, члены Федерального собрания РФ (Совета Федерации и Госдумы), руководители и заместители руководителей федеральных служб и ведомств, центра спортивной подготовки, а также все лица, работающие в администрации президента России и Следственном комитете РФ. Апелляции на решение Спортивного арбитражного суда по иску WADA к РУСАДА могут быть поданы до 2 февраля, рассматривать их может только Федеральный суд Швейцарии.

"Хотя WADA не несет ответственности за детали решения CAS или за то, как заявленные последствия будут реализованы на практике, WADA будет следить за исполнением решения CAS всеми организациями, подписавшими Всемирный антидопинговый кодекс, в рамках своей программы мониторинга соблюдения кодекса, чтобы обеспечить надлежащее применение всех последствий", - говорится в заявлении пресс-службы Всемирного антидопингового агентства.

Подписантами Всемирного антидопингового кодекса являются международные олимпийский и паралимпийский комитеты, международные федерации, национальные олимпийские и паралимпийские комитеты, организаторы крупных спортивных мероприятий, а также национальные антидопинговые организации.

Российским чиновникам до 16 декабря 2022 года также отказано в посещении Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатов мира, однако они смогут это сделать, если получат приглашение от президента или премьер-министра страны, в которой будет проходить турнир. Также российский чиновник сможет приехать на указанные турниры, если он является членом Международного олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета или участником соревнований. Запрет не распространяется на руководство Олимпийского и Паралимпийского комитетов России.

Всемирное антидопинговое агентство изначально настаивало на четырехлетних санкциях в отношении российского спорта, а сами спортсмены перед допуском на международные старты в нейтральном статусе должны были пройти дополнительные отборочные фильтры. Атлеты, у которых в прошлом были нарушения антидопинговых правил или недостаточное количество сданных допинг-тестов, могли оказаться вне списка участников. Адвокаты РУСАДА и Олимпийского комитета России сумели добиться сокращения срока санкций вдвое. Благодаря их усилиям российские атлеты будут выступать наравне со всеми остальными спортсменами мира, без каких-либо дополнительных критериев, ограничений, на чем изначально настаивало WADA.