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Фигурное катание

На первенство России по фигурному катанию на данный момент продано 95% билетов

Турнир пройдет с 3 по 5 февраля в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Организаторы первенства России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске на данный момент реализовали 95% билетов на соревнования. Об этом на пресс-конференции сообщил гендиректор "Корпорации развития Енисейской Сибири" Сергей Ладыженко.

По его словам, в регионе действуют меры, связанные с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, поэтому на трибунах может быть не более 50% от общей заполняемости арены зрителей, которых будут рассаживать в шахматном порядке. Также будет действовать масочный режим.

Турнир пройдет с 3 по 5 февраля на "Кристалл-Арене", вмещающей 3,5 тыс. зрителей. В соревнованиях примут участие около 90 фигуристов.

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Фигурное катание
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