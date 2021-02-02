Югорский лыжный марафон пройдет 10 апреля без ограничения количества участников

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) планируют провести международный Югорский лыжный марафон 10 апреля в Ханты-Мансийске. Организаторы попросят иногородних участников сделать тест на коронавирус, но при этом освободят их от регистрационного взноса, чтобы как можно больше желающих вышло на старт, сообщил во вторник ТАСС директор Департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов.

В 2020 году власти Югры отменили Югорский лыжный марафон, который должен был пройти в Ханты-Мансийске 11 апреля. Такое решение было принято для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции. В марафоне планировали принять участие, в частности, россияне обладатель Кубка мира Александр Большунов, олимпийские чемпионы Александр Легков и Евгений Дементьев.

"Югорскому лыжному марафону в этом году быть. Запланирован на 10 апреля. Он пройдет с соблюдением всех норм безопасности, которые необходимы из-за пандемии коронавируса. Иногородние участники должны будут сделать тест на коронавирус", - сказал Артамонов.

По словам собеседника агентства, в этом году будут отменены заявочные стартовые взносы и марафон станет бесплатным. "Это позволит сделать марафон еще более популярным и привлечь максимальное число участников, как из регионов России, так и стран мира. Тут ограничений по числу желающих выйти на старт не будет", - уточнил Артамонов.

Ежегодно на данное спортивное событие собирается около 4 тыс. российских и зарубежных гостей и участников, в том числе чемпионы мира и Олимпийских игр. Участники гонки по традиции могут выбрать одну из трех дистанций - 50 км, 25 км или 5 км свободным стилем. В 2019 году Югорский лыжный марафон побил рекорд одновременного массового старта участников забега на 50 км - более 2,5 тыс. человек.

О ситуации с пандемией в Югре

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с 17 сентября 2020 года, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом за сутки. После этого ежедневно в регионе выявляли все большее число инфицированных. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 2 февраля зарегистрировано 48 009 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 171 за последние сутки. Умерли 672 человека, 44 829 пациентов выздоровели.

Спортивные и культурные мероприятия в регионе разрешены с участием 25% зрителей, режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 28 февраля для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. С 1 февраля школы, техникумы, колледжи и вузы вернулись к очным занятиям.