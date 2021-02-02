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Зимние олимпийские виды спорта

Финны пропустят последний перед ЧМ этап Кубка мира по лыжным гонкам

Ранее от участия в этапе отказалась сборная Норвегии

ТАСС, 2 февраля. Сборная Финляндии по лыжным гонкам не выступит на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Об этом сообщает пресс-служба Финской лыжной ассоциации.

Состав команды на чемпионат мира будет сформирован по итогам национального первенства.

Ранее от участия в этапе отказалась сборная Норвегии. Финны, а также команды Норвегии и Швеции до этого пропустили этапы Кубка мира в швейцарском Давосе (12-13 декабря) и германском Дрездене (19-20 декабря).

Этап Кубка мира в Чехии пройдет 20-21 февраля. Он станет последним перед чемпионатом мира, который состоится в германском Оберстдорфе с 22 февраля по 7 марта.

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