Российские бобслеисты в полном составе допущены до участия в чемпионате мира в Германии

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Команда России по бобслею в понедельник успешно прошла тестирование на коронавирус и в полном составе допущена до участия в чемпионате мира, который пройдет в германском Альтенберге с 5 по 14 февраля. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной Павел Щегловский.

"Вчера команда прошла тестирование на коронавирусную инфекцию, которое показало, что все здоровы, - сказал Щегловский. - Все спортсмены допущены. Сегодня вечером у нас пройдут первые официальные тренировки в рамках чемпионата мира. Во второй половине недели всех участников турнира ждет еще одна проверка на коронавирус".

Первыми в борьбу за медали вступят женские экипажи бобов-двоек, которые разыграют награды по сумме четырех заездов с 5 по 6 февраля. 7 февраля определятся победители в мужских двойках. С 13 по 14 февраля пройдут состязания экипажей мужских бобов-четверок и женщин в монобобах (одноместных бобах).

В состав российской команды вошли пилоты Ростислав Гайтюкевич, Алексей Стульнев (оба - двойки и четверки), Максим Андрианов (четверки), Надежда Сергеева, Любовь Черных и Анастасия Макарова (все - двойки и монобобы), а также разгоняющие Михаил Мордасов, Илья Малых, Руслан Самитов, Роман Кошелев, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Роман Кошелев, Кирилл Антюх, Максим Белугин, Владислав Жаровцев, Николай Козлов, Павел Травкин, Елена Мамедова, Александра Тарасова, Юлия Беломестных, запасные - Александра Иокст и Юлия Егошенко.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. Российская команда выйдет на старт чемпионата мира под флагом с логотипом Федерации бобслея России и названием Bobsleigh Federation of Russia (BFR). В случае победы россиян на церемонии награждения будет звучать гимн Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

В 2020 году чемпионат мира по бобслею и скелетону также проходил в Альтенберге, тогда российские спортсмены не сумели завоевать ни одной награды.