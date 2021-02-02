Коган: отсутствие Валиевой не повлияет на уровень первенства России по фигурному катанию

КРАСНОЯРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Отсутствие Камилы Валиевой, Дарьи Усачевой и Майи Хромых не повлияет на уровень первенства России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"Отсутствие этих спортсменок никак не сказалось на проведении турнира. Здесь достаточное количество ведущих спортсменов", - сказал Коган.

По словам Когана, решение о том, что Валиева, Усачева и Хромых не примут участие в соревнованиях было принято совместно с фигуристками, тренерами и федерацией. Он добавил, что спортсменки в следующем сезоне планируют выйти на взрослый уровень. "Они собираются попасть во взрослую сборную. Фигуристки выступали на чемпионате России и по своим результатам могут претендовать на попадание во взрослую сборную", - подчеркнул Коган.

Валиева является чемпионкой мира среди юниоров 2020 года, победительницей финала серии Гран-при среди юниоров сезона-2019/20, первенства России 2020 года, серебряным призером взрослого чемпионата России, который прошел в декабре прошлого года.

Первенство России по фигурному катанию пройдет с 3 по 5 февраля в Красноярске.