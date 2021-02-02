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ATP

Сборная России обыграла аргентинцев в стартовом матче Кубка АТР

Андрей Рублев и Даниил Медведев выиграли у Гвидо Пельи и Диего Шварцмана соответственно
Даниил Медведев EPA-EFE/ANDY RAIN
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ТАСС, 2 февраля. Сборная России выиграла у команды Аргентины в матче первого тура группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Соревнования проходят в Мельбурне.

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Во второй встрече Даниил Медведев победил Диего Шварцмана со счетом 7:5, 6:3. Медведев является четвертой ракеткой мира, Шварцман - девятой.

Сборная России выиграла матч со счетом 2-0, в первой встрече Андрей Рублев победил Гвидо Пелью - 6:1, 6:2. Также в группе D выступает сборная Японии, с которой россияне сыграют в среду.

Кубок АТР проходит во второй раз, в первом розыгрыше сборная России дошла до полуфинала, уступив будущим победителям турнира сербам. В текущем розыгрыше принимают участие 12 команд, разделенные на четыре группы. Лучшая команда из каждой группы выйдет в полуфинал. Турнир завершится 6 февраля.

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