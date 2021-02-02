СМИ: Месси по контракту обязан изучать каталанский язык

ТАСС, 2 февраля. Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси был обязан по трудовому соглашению учить каталанский язык. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское спортивное издание El Mundo.

В воскресенье издание опубликовало детали контракта аргентинца, который завершается в июле. Отмечалось, что за четыре года по данному соглашению Месси заработает €555 млн. Позднее "Барселона" сообщила о подаче судебного иска на El Mundo, а адвокаты футболиста, в свою очередь, готовят иск на некоторых членов руководства клуба.

По информации источника, Месси был обязан за четыре года интегрироваться в каталонскую культуру и общество, в частности - выучить каталанский язык. Отмечается, что футболист ни разу публично не говорил на каталанском. Также в договоре прописано, что игрок может покинуть клуб без выплаты €700 млн за расторжение контракта, если Каталония обретет независимость.

Месси 33 года, он является воспитанником "Барселоны". Аргентинец рекордные шесть раз становился обладателем "Золотого мяча". Он является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, десятикратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем кубка и восьмикратным - суперкубка страны, По три раза он выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

На данный момент на его счету за каталонский клуб 755 матчей, 650 мячей и 284 голевые передачи. Он занимает второе место по количеству матчей в составе клуба, а также является лучшим бомбардиром и ассистентом команды в истории. В составе сборной Месси становился олимпийским чемпионом (2008) и серебряным призером чемпионата мира (2014). За национальную команду он провел 142 матча, в которых забил 71 гол и 51 раз ассистировал партнерам.