Cноубордисты из России выступят на чемпионате мира в форме с закрашенной символикой страны

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Федерация сноуборда России не будет заказывать у технического спонсора новую форму к чемпионату мира, спортсмены выступят на турнире в экипировке с закрашенной государственной символикой. Об этом ТАСС сообщил президент федерации Денис Тихомиров.

Российские спортсмены выступят на чемпионатах мира по лыжным видам спорта под флагом ОКР

"Мы будем выступать в своей экипировке, что-то заклеим, что-то закрасим. Наш партнер и спонсор не успевает переделать форму", - сказал Тихомиров.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. 2 февраля глава Ассоциации лыжных видов спорта России, в которую входит Федерация сноуборда России, Елена Вяльбе сообщила ТАСС, что российские спортсмены на чемпионатах мира по лыжным видам спорта выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду пройдет в Швеции (9-13 февраля, сноуборд-кросс и ски-кросс), Словении (1-2 марта, сноуборд, параллельные дисциплины) и Казахстане (8-11 марта, фристайл в дисциплинах "могул", "парный могул" и "лыжная акробатика").