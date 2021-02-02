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Зимние олимпийские виды спорта

В турнире по керлингу в Москве примут участие 11 зарубежных команд

Соревнования пройдут с 5 по 7 февраля

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Одиннадцать зарубежных команд примут участие в турнире по керлингу среди смешанных пар в Москве. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

"Ежегодный турнир мы проводим на Красной площади, но пандемия внесла свои коррективы, - сказал Свищев. - Сейчас в связи с пандемией очень сложно собрать 20-30 международных команд в Москве, но мы решили начать со смешанных команд. Этот турнир, несмотря на пандемию, соберет 11 команд из Чехии, Эстонии, Белоруссии, Турции, Италии и Польши. Такой интерес со стороны спортсменов не может не радовать, в турнире также выступят четыре российские команды и несколько региональных".

"Проведение такого рода соревнований очень важно для всех керлингистов, - продолжил собеседник агентства. - Оргкомитет подготовил антиковидный паспорт, все приезжающие в Москву спортсмены будут иметь отрицательные ПЦР-тесты, они будут проживать в отеле на отдельном этаже, питание будет проходить в отдельном помещении, передвигаться они будут на отдельном транспорте. Мы также обязательно будем тестировать всех участников на коронавирус, будет действовать масочно-перчаточный режим и режим соблюдения социальной дистанции".

Турнир пройдет в Москве с 5 по 7 февраля.

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