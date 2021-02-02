Президент футбольного клуба "Реал" Перес заразился коронавирусом

ТАСС, 2 февраля. Тест на коронавирусную инфекцию президента испанского футбольного клуба "Реал" Флорентино Переса дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В заявлении клуба отмечается, что 73-летний Перес не испытывает симптомов болезни. Ранее коронавирусом переболел главный тренер команды Зинедин Зидан, специалист уже вернулся к тренировочному процессу.

Перес впервые стал президентом "Реала" в 2000 году, проработав на посту шесть лет. Он был избран на второй срок в 2009 году на безальтернативной основе, за время его работы клуб по пять раз побеждал в Лиге чемпионов и чемпионате Испании, дважды выигрывал кубок и трижды - суперкубок страны, четыре раза выигрывал клубный чемпионат мира, три раза - Суперкубок УЕФА.