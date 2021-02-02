Гаджиев считает, что реванш Исмаилов - Минеев может закончиться потасовкой

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Реванш между бойцами смешанного стиля (ММА) Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым может закончится массовой потасовкой. Такое мнение ТАСС высказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Как ранее сообщал ТАСС, реванш между бойцами планируется провести в сентябре в организации AMC Fight Nights.

"Да, такое может быть. Я бы этого не хотел, потому что есть люди, которые не для этого приходят на наши турниры, - сказал Гаджиев. - Хотя есть и те, которые [приходят] для этого".

Первый поединок бойцы провели в 2018 году, он завершился вничью. В конце 2020 года Исмаилов и Минеев устроили драку на турнире в Москве, которая переросла в массовую потасовку. Впоследствии суд оштрафовал бойцов на 10 тыс. рублей каждого.