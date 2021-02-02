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ММА

В AMC Fight Nights не обсуждали возможность организации боя Исмаилов - Шлеменко

Глава промоушена Камил Гаджиев отметил, что обсудят этот вопрос с бойцами, если появится заинтересованность в этом поединке

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Поединок между бойцами смешанного стиля (ММА) Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко на данный момент не актуален. Об этом ТАСС заявил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

"Мы этот бой в нашей организации никогда не обсуждали, - сказал Гаджиев. - В ACA - это да. Но, на самом деле, если в нашей организации этот вопрос встанет, мы можем с ними разговаривать".

Ранее владелец AMC Fight Nights Амир Мурадов предположил, что Исмаилов может провести бой против Шлеменко в случае победы над Владимиром Минеевым. Сам Шлеменко также выражал желание провести поединок против Исмаилова.

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