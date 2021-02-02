Виллаш-Боаш подал заявление об отставке с поста главного тренера "Марселя"

ТАСС, 2 февраля. Главный тренер французского футбольного клуба "Марсель" Андре Виллаш-Боаш подал заявление об отставке. Комментарий тренера приводит газета L'Equipe.

На данный момент решения со стороны руководства клуба не последовало.

"Я подал прошение об отставке, сказав, что не согласен со спортивной политикой клуба. Я ничего не хочу от "Марселя". Мне не нужны деньги", - заявил португальский специалист.

"Марсель" после 20 туров занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 32 очка. Команда проиграла три последних матча.

Виллаш-Боаш возглавляет команду с мая 2019 года. Также он тренировал португальские "Академику" и "Порту", с которым стал победителем Лиги Европы, английские "Челси" и "Тоттенхэм", китайский "Шанхай СИПГ" и российский "Зенит". С петербуржцами Виллаш-Боаш выиграл чемпионат России (2015), а также кубок (2016) и суперкубок (2015) страны.