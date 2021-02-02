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Фигурное катание

Авербух назвал исключением разрешение фигуристам отправлять видео программ на ЧМ

Фигуристам, которые не сумели набрать необходимый для квалификации на чемпионат мира технический минимум, будет позволено записать видео своих программ
Илья Авербух Михаил Александров/ТАСС
Описание
Илья Авербух
© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Решение Международного союза конькобежцев (ISU) разрешить фигуристам записывать видео своих программ для допуска на чемпионат мира является исключением из правил. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

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Пресс-служба ISU во вторник сообщила о том, что фигуристам, которые не сумели набрать необходимый для квалификации на чемпионат мира технический минимум (может складываться из оценок сезона-2020/21 или предыдущих двух сезонов), будет позволено записать видео своих программ. Далее видеозапись будет оцениваться группой официальных лиц, назначенных техническим комитетом ISU. В программах будет учитываться исключительно сложность элементов. Видео фигуристы смогут отправить до 16 февраля.

"Не могу комментировать - это какое-то специальное решение для допуска тех, кто какими-то отдельными квотами проходит. Думаю, что основные команды едут так, как это и происходит - по результатам внутренних чемпионатов", - сказал Авербух.

"Вызывает ли такое решение удивление? Думаю, что это исключение [из правил]. Оно вызвано экстремальной ситуацией", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат мира пройдет 22-28 марта в Стокгольме. Как сообщил ТАСС во вторник источник, близкий к ситуации, ISU планирует провести турнир без зрителей.

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