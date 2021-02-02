Авербух назвал исключением разрешение фигуристам отправлять видео программ на ЧМ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Решение Международного союза конькобежцев (ISU) разрешить фигуристам записывать видео своих программ для допуска на чемпионат мира является исключением из правил. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

Пресс-служба ISU во вторник сообщила о том, что фигуристам, которые не сумели набрать необходимый для квалификации на чемпионат мира технический минимум (может складываться из оценок сезона-2020/21 или предыдущих двух сезонов), будет позволено записать видео своих программ. Далее видеозапись будет оцениваться группой официальных лиц, назначенных техническим комитетом ISU. В программах будет учитываться исключительно сложность элементов. Видео фигуристы смогут отправить до 16 февраля.

"Не могу комментировать - это какое-то специальное решение для допуска тех, кто какими-то отдельными квотами проходит. Думаю, что основные команды едут так, как это и происходит - по результатам внутренних чемпионатов", - сказал Авербух.

"Вызывает ли такое решение удивление? Думаю, что это исключение [из правил]. Оно вызвано экстремальной ситуацией", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат мира пройдет 22-28 марта в Стокгольме. Как сообщил ТАСС во вторник источник, близкий к ситуации, ISU планирует провести турнир без зрителей.