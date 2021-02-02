Штангист Ловчев ставит перед собой задачу выступить на Олимпиаде-2024 в Париже

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Супертяжеловес Алексей Ловчев, бронзовый призер чемпионата мира 2013 года по тяжелой атлетике, не будет готовиться к апрельскому чемпионату Европы в Москве. Как сказал ТАСС отец и тренер спортсмена Владимир Ловчев, главной целью штангиста является выход на олимпийский помост в 2024 году в Париже.

"Алексей не будет готовиться к ближайшему чемпионату Европы, который планируется провести в Москве. Этот турнир не основной в его спортивной биографии. Самое главное для нас сейчас - излечиться полностью от травмы. Нужно выйти на хорошие килограммы и стабильно выступать ближайшие три года, чтобы отобраться на Олимпийские игры в Париже и выступить там", - сказал Ловчев-старший.

В воскресенье 31-летний Алексей Ловчев выступал на Кубке России в Старом Осколе, где снялся с соревнования после упражнений в рывке. "Что касается его досрочного завершения выступления на Кубке России, то просто мы решили перестраховаться, так как в одной из попыток он почувствовал напряжение связки прооперированного локтя. Я очень боюсь, что он получит травму, поэтому снялись", - отметил собеседник ТАСС

"Вчера мы не тренировались, сегодня планируем. В данный момент у него ничего не болит, значит, травмы никакой нет, надеюсь, что все обошлось. Подобная проблема у нас уже случалась недель пять-шесть назад во время одной из тренировок. Я думаю, что это связано с тем, что еще мало времени прошло после окончания восстановительного периода, мы только в октябре работать начали", - сказал Ловчев-старший.

Алексей Ловчев получил тяжелую травму локтя год назад на Кубке России в Санкт-Петербурге. Спустя несколько дней он перенес операцию, после которой длительное время восстанавливался. Из-за травмы и завершившейся в декабре 2019 года дисквалификации этот спортсмен не имел возможности выступать на международных квалификационных турнирах, поэтому не может сейчас претендовать на участие в Играх в Токио.

В июле 2016 года Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию, поданную Ловчевым на решение Международной федерации тяжелой атлетики, которая в мае 2016 года дисквалифицировала спортсмена на четыре года и аннулировала его результаты на чемпионате мира 2015 года (золото и мировой рекорд). В пробе А спортсмена, взятой на чемпионате мира 2015 года в американском Хьюстоне, были обнаружены следы ипаморелина - вещества, стимулирующего выработку гормонов роста. Позднее стало известно, что допинг-проба Б, вскрытая в Монреале, также дала положительный результат, в итоге Ловчев был дисквалифицирован на четыре года.