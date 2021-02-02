Решение о допуске на чемпионат мира по видео не затронет российских фигуристов

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Решение Международного союза конькобежцев (ISU) разрешить фигуристам записывать видео своих программ для допуска на чемпионат мира не затронет российских спортсменов. Об этом ТАСС заявил глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Пресс-служба ISU во вторник сообщила о том, что фигуристам, которые не сумели набрать необходимый для квалификации на чемпионат мира технический минимум (может складываться из оценок сезона-2020/21 или предыдущих двух сезонов), будет позволено записать видео своих программ. Далее видеозапись будет оцениваться группой официальных лиц, назначенных техническим комитетом ISU. В программах будет учитываться исключительно сложность элементов. Видео фигуристы смогут отправить до 16 февраля.

"Технический минимум рассчитывается за предыдущие два сезона и у взрослых, и у юниоров, - сказал Горшков. - Это касается тех, у кого технического минимума на данный момент нет. Российские спортсмены, претендующие на участие в чемпионате мира, уже участвовали в стартах".

Чемпионат мира пройдет 22-28 марта в Стокгольме. По информации источника ТАСС, ISU планирует провести турнир без зрителей.