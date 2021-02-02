Матч "Ливерпуля" в 1/8 финала Лиги чемпионов могут перенести

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между германским "Лейпцигом" и английским "Ливерпулем", который должен пройти 16 февраля, может быть перенесен из-за введенных в Германии ограничений на въезд из Великобритании. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По информации источника агентства, который ссылается на представителя Министерства внутренних дел Германии, в стране не предусмотрено специальное разрешение на въезд в страну для профессиональных спортсменов. Если "Ливерпуль" не сможет поехать в Германию, порядок игр может измениться, возможно, "Лейпциг" отправится в Англию на первый матч, так как жителям Германии, согласно национальным протоколам безопасности, проще возвращаться в страну. Если ограничения в Германии будут продлены, это также может отразиться на первом матче английского "Манчестер Сити" с германской "Боруссией" из Мёнхенгладбаха, который запланирован на 24 февраля.

Лига Европы возобновится 18 февраля, проблемы с перемещениями могут возникнуть при проведении матча между португальской "Бенфикой" и английским "Арсеналом".

В своде правил турниров установлен срок, в который клубы обязаны предупредить Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) о наличии ограничений на международные перемещения, влияющие на проведение их домашних матчей. Клуб, на чьем поле проходит матч, должен предложить альтернативное место проведения, которое может находиться в нейтральной стране.

1/8 финала Лиги чемпионов завершится 17 марта, а первые матчи четвертьфинала состоятся 6-7 апреля. 1/16 финала Лиги Европы завершится 25 февраля, первые матчи 1/8 финала пройдут 11 марта.