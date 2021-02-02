Матч всех звезд НБА может пройти 7 марта

ТАСС, 2 февраля. Матч всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) может пройти 7 марта. Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски.

Лига и профсоюз игроков близки к заключению соглашения. Планируется, что мероприятие пройдет в Атланте на "Стэйт Фарм - арене" в один день, который будет в себя включать игру Восточной и Западной конференций, а также конкурсы навыков.

В прошлом году Матч всех звезд НБА проходил в два дня: 16 февраля состоялись конкурсы, а 17 февраля - матч. Капитаном команды Востока был форвард "Милуоки" Яннис Адетокунбо, Запада - форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс.