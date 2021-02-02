Сборная России победила команду Грузии в квалификации чемпионата Европы по мини-футболу

ТАСС, 2 февраля. Сборная России по мини-футболу со счетом 4:0 обыграла команду Грузии в матче третьего этапа квалификации чемпионата Европы 2022 года. Встреча прошла в Грузии.

Голы забили Алвес Нобре Ромуло (4-я минута), Артем Ниязов (10, 32), Данил Давыдов (27).

В группе 2 также выступают сборные Армении и Франции. После второй тура лидирует в группе команда России (6 очков), далее следуют грузины и французы (по 1 очку), замыкают таблицу армяне (0 очков).

В третьем этапе отбора на чемпионат Европы принимают участие 32 сборные, разделенные на восемь групп по четыре участника. Каждая из команд группы проведет три матча дома и три матча на выезде. Восемь победителей групп и шесть лучших обладателей вторых мест получат прямые путевки в финальную стадию. Последнюю путевку разыграют в стыковых матчах два оставшихся обладателя вторых мест.

Финальная стадия турнира с участием 16 команд пройдет с 19 января по 6 февраля 2022 года в Амстердаме и Гронингене. Сборная Нидерландов освобождена от квалификации на правах хозяйки турнира.

Сборная России выигрывала золото чемпионата Европы в 1999 году, пять раз занимала второе место, трижды - третье.