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НХЛ

Матч НХЛ между "Нью-Йорк Айлендерс" и "Баффало" перенесен из-за COVID-19

"Баффало" не смог вылетель в Нью-Йорк вовремя из-за метели, команде понадобилось дополнительное время, чтобы не нарушить протоколы по коронавирусу

ТАСС, 2 февраля. Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Нью-Йорк Айлендерс" и "Баффало" перенесен из-за протоколов лиги по коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Из-за метели в Нью-Йорке хоккеисты "Баффало" перенесли вылет с понедельника на вторник. Из-за этого команда не сможет вовремя совершить все процедуры, касающиеся соблюдения протоколов лиги по коронавирусу.

Игра должна была пройти 3 февраля (начало - 02:00 мск). Дата проведения станет известна позднее.

"Баффало" занимает шестую строчку турнирной таблицы Восточного дивизиона, набрав 10 очков в 10 матчах. "Айлендерс" с 8 очками в девяти матчах идут на последнем, восьмом месте.

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