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Зимние неолимпийские виды спорта

Чемпионат мира по натурбану перенесен на неделю из-за дождей и потепления в Австрии

Соревнования должны пройти 12-14 февраля
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Международная федерация санного спорта (FIL) приняла решение перенести чемпионат мира по натурбану в австрийском Умхаузене из-за погодных условий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIL.

Изначально соревнования должны были пройти с 4 по 7 февраля, однако их проведение стало невозможным из-за дождей и теплой погоды в Австрии. Отмечается, что трасса была идеально подготовлена к турниру, но погода привела ее в негодность. Теперь чемпионат мира запланирован на 12-14 февраля.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Россияне на чемпионате мира по натурбану выступят как команда Федерации санного спорта России.

Натурбан - скоростной спуск на санях по естественной трассе.

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