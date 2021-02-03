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Летние олимпийские виды спорта

Украинка Магучих превзошла личный рекорд Ласицкене на соревнованиях в Словакии

Вице-чемпионка мира взяла высоту 2,06 м
Ярослава Магучих EPA-EFE/Matthias Hangst
Описание
Ярослава Магучих
© EPA-EFE/Matthias Hangst

ТАСС, 3 февраля. Серебряный призер чемпионата мира в прыжках в высоту украинка Ярослава Магучих на соревнованиях в Словакии преодолела планку на высоте 2,06 м.

Мировой рекорд в помещении - 2,08 м, он был установлен шведской легкоатлеткой Кайсой Бергквист в 2006 году. Результат Магучих стал лучшим в мире в помещении за последние девять лет и новым рекордом Украины. Также 19-летняя Магучих стала самой молодой прыгуньей в высоту, взявшей 2,06 м в помещении или на открытом воздухе.

Мировой рекорд на открытом стадионе (2,09 м) в 1987 году установила Стефка Костадинова из Болгарии. Личные рекорды действующей чемпионки мира россиянки Марии Ласицкене - 2,05 м (в помещении) и 2,06 м (на открытом воздухе).

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