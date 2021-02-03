"Манчестер Юнайтед" со счетом 9:0 разгромил "Саутгемптон" в матче чемпионата Англии

ТАСС, 3 февраля. "Манчестер Юнайтед" со счетом 9:0 разгромил "Саутгемптон" в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу. Матч прошел в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" без зрителей.

"Манчестер Юнайтед" шестой раз подряд не смог обыграть "Арсенал" в матче чемпионата Англии

Ворота гостей поразили Аарон Уан-Биссака (18-я минута), Маркус Рэшфорд (25), Эдинсон Кавани (39), Антони Марсьяль (69, 90), Скотт Мактоминей (71), Бруну Фернандеш (88, с пенальти) и Дэниел Джеймс (90+4). На 34-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник "Саутгемптона" Ян Беднарек. На второй минуте красную карточку получил полузащитник гостей Александр Янкевиц, на 87-й - Беднарек. На 58-й минуте Че Адамс забил гол в ворота "Манчестер Юнайтед", но взятие ворот было отменено после использования системы видеоассистента рефери (VAR).

Этот матч стал третьим в истории Английской премьер-лиги, завершившимся со счетом 9:0, это самая крупная победа в истории турнира. В 1995 году "Манчестер Юнайтед" разгромил "Ипсвич", а в 2019-м "Саутгемптон" с этим счетом обыграл "Лестер".

"Саутгемптон" не может обыграть "Манчестер Юнайтед" в матчах чемпионата Англии с 23 января 2016 года (1:0). За это время команды провели девять встреч, из них четыре закончились вничью. "Саутгемптон" потерпел четвертое подряд поражение в чемпионате.

В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" занимает второе место, набрав 44 очка и по дополнительным показателям уступая "Манчестер Сити", имеющему две игры в запасе. "Саутгемптон" с 29 очками идет 12-м.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 6 февраля примет "Эвертон", "Саутгемптон" в тот же день в гостях сыграет против "Ньюкасла".