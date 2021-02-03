Шайбы Гурьянова и Радулова помогли "Далласу" обыграть "Коламбус" в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Джо Павелски (4-я и 21-я минуты), Джейми Бенн (26), Денис Гурьянов (32), Радек Факса (34) и Александр Радулов (59), до этого отдавший голевой пас Гурьянову. У проигравших отличились Сет Джонс (26), Михаил Григоренко (44), и Дин Кукан (48), которому ассистировали россияне Григоренко и Владислав Гавриков.

Гурьянов в семи матчах текущего сезона набрал восемь очков (4 шайбы + 4 результативные передачи), столько же на счету Радулова (3+5). В активе Григоренко четыре очка (2+2) в 11 матчах, у Гаврикова - два (1+1).

"Даллас" поднялся на второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 11 очков в семи матчах. "Коламбус" располагается на четвертой строчке с 11 очками в 11 встречах. В ночь на пятницу "Коламбус" снова примет "Даллас".

В другом матче игрового дня "Монреаль" дома победил "Ванкувер" со счетом 5:3.