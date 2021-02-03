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Александрова обыграла чемпионку Roland Garros Швёнтек на турнире в Мельбурне

Встреча третьего круга завершилась победой россиянки со счетом 6:4, 6:2
Екатерина Александрова AP Photo/Hamish Blair
Описание
Екатерина Александрова
© AP Photo/Hamish Blair

ТАСС, 3 февраля. Россиянка Екатерина Александрова победила Игу Швёнтек из Польши в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Мельбурне Gippsland Trophy.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу 26-летней россиянки. Александрова посеяна на турнире под девятым номером, Швёнтек - под шестым. В четвертьфинале российская теннисистка сыграет со второй ракеткой мира румынкой Симоной Халеп (первый номер посева).

Александрова располагается на 33-й строчке рейтинга WTA, в ее активе один титул. На турнирах серии Большого шлема ее лучшим результатом является выход в третий круг соревнований.

Швёнтек 19 лет, она является действующей победительницей Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). В рейтинге WTA она занимает 17-е место.

Турнир в Мельбурне завершится 6 февраля, призовой фонд составляет $565,53 тыс. Открытый чемпионат Австралии пройдет 8-21 февраля.

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