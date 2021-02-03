Сборная России повела в счете в матче с командой Японии на Кубке АТР

ТАСС, 3 февраля. Россиянин Андрей Рублев обыграл японца Ёсихито Нисиоку в первой встрече матча второго тура группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Соревнования проходят в Мельбурне.

23-летний россиянин одержал победу со счетом 6:1, 6:3. Рублев занимает восьмую строчку рейтинга АТР, Нисиока - 57-ю.

Сборная России повела в матче со счетом 1-0, позднее Даниил Медведев сыграет с Кэем Нисикори. Победа позволит россиянам, выступающим в группе D, выйти в полуфинал турнира. Во вторник в стартовом матче россияне обыграли сборную Аргентины со счетом 2-1.

Ранее в полуфинал вышла сборная Италии, обыграв команды Австрии и Франции в группе С. В среду в группе А сборная Германии стартовала с победы над канадцами.

Кубок АТР проходит во второй раз, в первом розыгрыше сборная России дошла до полуфинала, уступив будущим победителям турнира сербам. В текущем розыгрыше принимают участие 12 команд, разделенные на четыре группы. Лучшая команда из каждой группы выйдет в полуфинал. Турнир завершится 6 февраля.