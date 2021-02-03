Тарпищев: по классу игры и качеству состава сборная России является фаворитом ATP Cup

В среду сборная России вышла в полуфинал турнира. Во встрече с командой Японии Даниил Медведев победил Кэя Нисикори - 6:2, 6:4, а Андрей Рублев обыграл Ёсихито Нисиоку со счетом 6:1, 6:3. Во вторник россияне победили сборную Аргентины. Соперник команды России по полуфиналу определится позднее.

"Вышли в полуфинал уверенно, молодцы, хотя чистоты и надежности пока не хватает, - сказал Тарпищев. - Нервная система еще не вработалась, но прогресс виден. Надо сказать, что пусть турнир больше предсезонный, но по классу игры и ровности состава мы, считаю, являемся фаворитами. Такого не было давно".

Кубок АТР проходит во второй раз, в первом розыгрыше сборная России дошла до полуфинала, уступив будущим победителям турнира сербам. В текущем розыгрыше принимают участие 12 команд, разделенные на четыре группы. Лучшая команда из каждой группы выйдет в полуфинал. Турнир завершится 6 февраля.