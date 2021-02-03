{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок ATP

Тарпищев: по классу игры и качеству состава сборная России является фаворитом ATP Cup

В среду россияне вышли в полуфинал турнира
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России является фаворитом Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Cup). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

На эту тему
Сборная России по теннису вышла в полуфинал ATP Cup

В среду сборная России вышла в полуфинал турнира. Во встрече с командой Японии Даниил Медведев победил Кэя Нисикори - 6:2, 6:4, а Андрей Рублев обыграл Ёсихито Нисиоку со счетом 6:1, 6:3. Во вторник россияне победили сборную Аргентины. Соперник команды России по полуфиналу определится позднее.

"Вышли в полуфинал уверенно, молодцы, хотя чистоты и надежности пока не хватает, - сказал Тарпищев. - Нервная система еще не вработалась, но прогресс виден. Надо сказать, что пусть турнир больше предсезонный, но по классу игры и ровности состава мы, считаю, являемся фаворитами. Такого не было давно".

Кубок АТР проходит во второй раз, в первом розыгрыше сборная России дошла до полуфинала, уступив будущим победителям турнира сербам. В текущем розыгрыше принимают участие 12 команд, разделенные на четыре группы. Лучшая команда из каждой группы выйдет в полуфинал. Турнир завершится 6 февраля.

Теги
Тарпищев, Шамиль АнвяровичКубок ATP
Футбол в России
Футболист ЦСКА Дивеев получил травму на сборе в Испании
Защитник повредил голеностоп
Читать полностью