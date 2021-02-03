Генеральный менеджер "Сент-Луиса" займет аналогичную должность в сборной Канады на ОИ-2022

ТАСС, 3 февраля. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Дуг Армстронг займет аналогичную должность в сборной Канады на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Канады (Hockey Canada).

Должность заместителя генерального менеджера займет генменеджер "Эдмонтона" Кен Холланд, помощниками Армстронга станут генеральный менеджер "Каролины" Рон Фрэнсис, член специального департамента "Флориды" по работе с вратарями Роберто Луонго и генеральный менеджер "Бостона" Дон Суини. В сообщении отмечается, что данная группа управленцев соберет состав сборной Канады на Олимпиаду, если там будет позволено участвовать игрокам НХЛ.

Армстронг работает в "Сент-Луисе" с 2008 года, в 2010 году он стал генеральным менеджером клуба. Под его руководством "Сент-Луис", в котором выступают российские хоккеисты Владимир Тарасенко и Иван Барбашев, в сезоне-2018/19 стал обладателем Кубка Стэнли.

11 июля НХЛ заключила коллективный договор с профсоюзом игроков, в котором прописано, что хоккеисты, выступающие в лиге, примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при условии достижения договоренности с Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией хоккея.

Представители НХЛ участвовали в Олимпиадах с 1998 по 2014 год. Лига отказалась приостанавливать сезон на время зимних Игр 2018 года в Пхёнчхане, победителем хоккейного турнира которых стала команда Олимпийских атлетов из России.