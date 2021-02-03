Баскетболист ЦСКА Шенгелия получил травму колена и пропустит ближайший матч Евролиги

ТАСС, 3 февраля. Грузинский форвард российского ЦСКА Торнике Шенгелия пропустит ближайший матч московского клуба в Евролиге из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Шенгелия получил травму колена в последней четверти выездного матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против польской "Зелены-Гуры" (90:93) в понедельник. 29-летний баскетболист не примет участия в выездной игре Евролиги против испанской "Валенсии", которая состоится в четверг.

В пресс-службе отметили, что игрок прошел медицинское обследование, по итогам которого ему был назначен курс консервативной терапии, он пройдет ее на базе клуба.

ЦСКА располагается на второй строчке в Евролиге, одержав 16 побед в 23 играх.

Шенгелия был выбран во втором раунде под общим 54-м номером "Филадельфией" на драфте Национальной баскетбольной ассоциации в 2012 году. Он выступал за "Бруклин" и "Чикаго" с 2012 по 2014 год, после чего провел шесть лет в испанской "Басконии". С 2020 года грузинский форвард играет за ЦСКА.