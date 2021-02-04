СМИ: российский хоккеист "Нью-Джерси" Гусев помещен в список отстраненных из-за ковида

ТАСС, 4 февраля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" Никита Гусев находится в списке отстраненных из-за коронавируса игроков. Об этом сообщил журналист телеканала TSN Фрэнк Серавалли в Twitter.

Во вторник матчи "Нью-Джерси" были отложены как минимум до 6 февраля в связи протоколом НХЛ о коронавирусе. Помимо Гусева, в список отстраненных попали еще 16 игроков клуба. Включение хоккеистов в данный список может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения, изоляцию в связи с подтвержденным положительным результатом теста.