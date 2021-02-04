В Казани стартовали тестовые соревнования Специальной Олимпиады

КАЗАНЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Соревнования Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады по зимним видам спорта стартовали в Казани. Их проведение позволит проверить готовность города и республики к предстоящим зимним играм Специальной Олимпиады 2022 года, сообщили журналистам в пресс-службе соревнований.

"В соревнованиях примут участие 600 атлетов с особенностями интеллектуального развития из 36 субъектов России, - говорится в сообщении пресс-службы. - Также к ним присоединятся 210 спортивных судей и 490 волонтеров. Атлеты будут соревноваться в шести видах спорта: бег на снегоступах, горнолыжный спорт, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание и шорт-трек, которые соответствуют видам спорта зимней Специальной Олимпиады 2022 года".

Соревнования продлятся до 8 февраля. Состязания примут четыре спортивных объекта: "Буревестник", "Локомотив", "Свияжские холмы", а также Дворец спорта. Местом размещения участников соревнований станут Деревня спортсменов Универсиады и студенческий кампус Университета Иннополис. Помимо ключевой задачи - продвижения идеи инклюзивного общества и объединения людей с интеллектуальными особенностями с помощью спорта, тестовые соревнования также станут площадкой для отбора атлетов в сборную России на Специальную Олимпиаду 2022 года.

"Каждый человек вне зависимости от своих особенностей имеет право быть лучше и бороться за победу, - сказала президент Специальной Олимпиады в России Ольга Слуцкер, комментарий которой приводит пресс-служба. - Равенство и единство - вот настоящие спортивные ценности. Мы очень рады, что нам удалось собрать столько особенных спортсменов в одном месте, каждый из которых на самом деле уже победитель - над самим собой и обстоятельствами".

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2022 года пройдут в Казани 22-28 января. В них ожидается участие 2 тыс. спортсменов и юнифайд-партнеров (спортсменов без особенностей интеллектуального развития) из 108 стран мира. Соревнования пройдут по семи видам спорта, составляющих программу Всемирных зимних игр: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах.