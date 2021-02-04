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Лига Европы

"Аякс" по ошибке не включил в заявку на Лигу Европы самого дорогого игрока в истории клуба

Клуб пытается договориться с УЕФА о дозаявке игрока
Себастьен Аллер (в центре) EPA-EFE/Olaf Kraak
Описание
Себастьен Аллер (в центре)
© EPA-EFE/Olaf Kraak

ТАСС, 4 февраля. Нидерландский футбольный клуб "Аякс" по ошибке не заявил ивуарийского нападающего Себастьяна Аллера на матчи Лиги Европы. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британскую вещательную корпорацию BBC.

По информации BBC, Аллер отсутствовал в заявочном листе "Аякса" на матчи Лиги Европы, отправленном 2 февраля. В данный момент клуб из Амстердама пытается договориться с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о дозаявке игрока.

Аллер перешел в "Аякс" из английского "Вест Хэма" в январе. Сумма трансфера, по данным портала Transfermarkt, оценивается в €22,5 млн, что делает его самым дорогим футболистом в истории клуба.

Ивуарийцу 26 лет, помимо "Аякса" и "Вэст Хэма", он играл за французский "Осер", нидерландский "Утрехт" и немецкий "Айнтрахт". За сборную Кот-д'Ивуара провел два матча, забив один гол.

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