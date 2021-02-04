Грузинский боец UFC Двалишвили разбил голову, нырнув в ледяную прорубь

ТАСС, 4 февраля. Грузинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили получил травму головы после того, как нырнул в ледяную прорубь. Об этом спортсмен сообщил в своем аккаунте в Instagram.

"Мне показалось, что это отличный день для тренировки и пробежки в парке, - написал Двалишвили. - Затем я увидел пруд со снегом и водой, но оказалось, что там был лед и ветки деревьев. Как только я пробил лед, то почувствовал порезы на голове. Но когда мне сшивали ее, было еще больнее. Теперь все хорошо, чувствую себя отлично".

30-летний Двалишвили провел в смешанных единоборствах 16 боев, в которых одержал 12 побед и потерпел четыре поражения. В UFC грузинский боец выступает с 2017 года, на его счету пять побед в последних пяти поединках в UFC.