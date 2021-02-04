Александр Дюков переизбран на пост президента Российского футбольного союза

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Действующий президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков переизбран на новый четырехлетний срок. Выборы прошли в четверг на внеочередной конференции РФС в Москве.

Председатель правления компании "Газпром нефть" Дюков являлся единственным кандидатом на выборах, он был переизбран единогласно.

Дюков является восьмым по счету президентом РФС, он занимает этот пост с февраля 2019 года. Ранее организацию возглавляли Вячеслав Колосков (1992-2005), Виталий Мутко (2005-2009, 2015-2018), Никита Симонян в качестве и. о. президента (2009-2010, 2012, 2015), Сергей Фурсенко (2010-2012), Николай Толстых (2012-2015), Александр Алаев в качестве и. о. президента (2017-2018), Сергей Прядкин в качестве и. о. президента (2018-2019).

С 2008 по 2017 год Дюков являлся президентом футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург). С 2017 по 2019 год возглавлял совет директоров сине-бело-голубых. С 2014 года входит в состав исполкома РФС, руководил комитетом программ развития футбола.