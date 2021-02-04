{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

РПЛ на общем собрании проведет выборы в правление лиги и палату по разрешению споров

Собрание состоится 4 февраля

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) на общем собрании проведет выборы в правление и палату по разрешению споров. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

Общее собрание РПЛ состоится в четверг.

"РПЛ на общем собрании проведет выборы в правление лиги. В повестке один вопрос - выборы в палату по разрешению споров", - сказал собеседник агентства.

Из правления должны быть исключены Шамиль Газизов и Василий Кикнадзе, которые занимали посты генеральных директоров "Спартака" и "Локомотива" соответственно.

Сезон в российском футболе будет возобновлен матчами 1/8 финала Бетсити - Кубка России. В Тинькофф - Российской премьер-лиге лидером является "Зенит", который на четыре очка опережает ЦСКА. Третьим идет "Спартак", опережающий на два очка "Сочи".

Теги
Российский футбол
Фигурное катание
Федерация фигурного катания РФ рассмотрит эпизод с судейской ошибкой на первенстве России
Ошибка была допущена в судействе произвольной программы фигуриста Егора Рухина
Читать полностью