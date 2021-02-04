РПЛ на общем собрании проведет выборы в правление лиги и палату по разрешению споров

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) на общем собрании проведет выборы в правление и палату по разрешению споров. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

Общее собрание РПЛ состоится в четверг.

"РПЛ на общем собрании проведет выборы в правление лиги. В повестке один вопрос - выборы в палату по разрешению споров", - сказал собеседник агентства.

Из правления должны быть исключены Шамиль Газизов и Василий Кикнадзе, которые занимали посты генеральных директоров "Спартака" и "Локомотива" соответственно.

Сезон в российском футболе будет возобновлен матчами 1/8 финала Бетсити - Кубка России. В Тинькофф - Российской премьер-лиге лидером является "Зенит", который на четыре очка опережает ЦСКА. Третьим идет "Спартак", опережающий на два очка "Сочи".