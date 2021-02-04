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Зимние олимпийские виды спорта

Сборная Швеции по лыжным гонкам не выступит на этапе Кубка мира в Чехии

Ранее от участия на чешском этапе отказались команды Норвегии и Финляндии

ТАСС, 4 февраля. Сборная Швеции по лыжным гонкам отказалась от участия в 11-м этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Об этом сообщает пресс-служба Шведской лыжной ассоциации.

"Сборная Швеции по лыжным гонкам хотела поехать с командой в Нове-Место перед чемпионатом мира в Оберстдорфе, но теперь план изменен, чтобы обеспечить лучшие условия для подготовки к мировому первенству, - сказал представитель сборной Швеции Даниэль Фахреус. - У нас высокие задачи на чемпионат мира, мы не хотим подвергать кого-либо в команде риску заражения коронавирусом. Мы хотим сделать ставку на безопасную и качественную подготовку к чемпионату мира".

Ранее от участия в этапе Кубке мира в Чехии отказались команды Норвегии и Финляндии.

Этап Кубка мира в Чехии пройдет 20-21 февраля, чемпионат мира в Оберстдорфе - с 22 февраля по 7 марта.

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